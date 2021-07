Nuoto, 4×100 sl da sogno! In finale con il miglior tempo e il record italiano! (Di domenica 25 luglio 2021) Giornata di record italiani per il Nuoto italiano! Dopo Thomas Ceccon, che ha sbriciolato il suo stesso tempo nei 100 dorso, è la 4×100 a stile libero a renderci orgogliosi ancora una volta. Alessandro Miressi, Santo Condorelli, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo stravincono la prima batteria e si qualificano alla finale olimpica di categoria con il miglior tempo di giornata, firmando il nuovo primato nazionale in 3.10.29. Una gara senza storia, dovuta alla partenza di Alessandro Miressi che fa il vuoto nelle prime due vasche, chiudendo in 47.46 e lanciando ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Giornata diitaliani per ilDopo Thomas Ceccon, che ha sbriciolato il suo stessonei 100 dorso, è laa stile libero a renderci orgogliosi ancora una volta. Alessandro Miressi, Santo Condorelli, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo stravincono la prima batteria e si qualificano allaolimpica di categoria con ildi giornata, firmando il nuovo primato nazionale in 3.10.29. Una gara senza storia, dovuta alla partenza di Alessandro Miressi che fa il vuoto nelle prime due vasche, chiudendo in 47.46 e lanciando ...

