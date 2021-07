Migranti | Unhcr | da ieri 248 riportati in Libia

(Di domenica 25 luglio 2021) "Circa 147 persone sono state riportate a Tripoli dopo essere state soccorse/intercettate nella notte dalla Guardia costiera libica". Lo scrive su Twitter l'Agenzia dell'Onu per i Rifugiati () in ...

L'. Sempre su Twitter, si dà conto di un' analogo intervento della Guardia costiera libica avvenuto ieri nel quale sono stati riportati a Tripoli altri 101. ....tragedie che il flusso diverso la Sicilia periodicamente registra. L'ammiraglio De Felice ha per questo auspicato un "maggiore impegno dell'Onu in Africa con le proprie strutture dell'..."Circa 147 persone sono state riportate a Tripoli dopo essere state soccorse/intercettate nella notte dalla Guardia costiera libica". (ANSA) ...Da oltre vent’anni le migrazioni costituiscono uno dei problemi più importanti, se non il più importante, della politica interna di ogni Paese europeo. La così ...