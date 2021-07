“Marito e moglie”. Lui, milionario playboy e lei nipote vip hanno detto sì. Tra loro 30 anni di differenza (Di domenica 25 luglio 2021) Un matrimonio da favola e blindatissimo. Si è celebrato ieri, sabato 24 luglio 2021, il matrimonio della nipote di Lady Diana, Kitty Spencer figlia del conte Charles. Lady Kitty Eleanor Spencer non è solo un’aristocratica, ma anche una modella. Proprio per la sua bellezza è stata spesso accostata dalla famosa zia e ha potuto sfilare per importanti case di moda. E anche per la cerimonia ha scelto di indossare un abito di Dolce & Gabbana, di cui è global ambassador. Kitty Spencer si è sposata con Michael Lewis, imprenditore sudafricano di 31 anni più grande di lei. L’uomo è già divorziato, con tre figli e ha un patrimonio di 80 milioni di sterline. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 luglio 2021) Un matrimonio da favola e blindatissimo. Si è celebrato ieri, sabato 24 luglio 2021, il matrimonio delladi Lady Diana, Kitty Spencer figlia del conte Charles. Lady Kitty Eleanor Spencer non è solo un’aristocratica, ma anche una modella. Proprio per la sua bellezza è stata spesso accostata dalla famosa zia e ha potuto sfilare per importanti case di moda. E anche per la cerimonia ha scelto di indossare un abito di Dolce & Gabbana, di cui è global ambassador. Kitty Spencer si è sposata con Michael Lewis, imprenditore sudafricano di 31più grande di lei. L’uomo è già divorziato, con tre figli e ha un patrimonio di 80 milioni di sterline. La ...

