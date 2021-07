Lady Kitty Spencer si è sposata, matrimonio (top-secret) a Roma (Di domenica 25 luglio 2021) La location illuminata, il via-vai di automobili, il cordone di polizia. Che alla villa Aldobrandini di Frascati stesse accadendo qualcosa di grosso, c’erano diversi elementi per intuirlo. Eppure, come richiesto dai protagonisti dell’evento, niente è stato diffuso. O meglio, che Lady Kitty Spencer e Michael Lewis fossero prossimi alle nozze era di dominio pubblico, ma che avessero scelto Roma come cornice era assolutamente top-secret. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 luglio 2021) La location illuminata, il via-vai di automobili, il cordone di polizia. Che alla villa Aldobrandini di Frascati stesse accadendo qualcosa di grosso, c’erano diversi elementi per intuirlo. Eppure, come richiesto dai protagonisti dell’evento, niente è stato diffuso. O meglio, che Lady Kitty Spencer e Michael Lewis fossero prossimi alle nozze era di dominio pubblico, ma che avessero scelto Roma come cornice era assolutamente top-secret.

