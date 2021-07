Iva Zanicchi rispolvera una dote innata: nessuno se lo aspettava – VIDEO (Di domenica 25 luglio 2021) La celebre cantante e opinionista finalmente in vacanza dopo la stagione televisiva passata. Iva Zanicchi, celebre cantante e conduttrice televisiva con un passato in politica, si sta godendo le meritate… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 25 luglio 2021) La celebre cantante e opinionista finalmente in vacanza dopo la stagione televisiva passata. Iva, celebre cantante e conduttrice televisiva con un passato in politica, si sta godendo le meritate… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ReTwitStorm_ita : “Non vedo l’ora”. Iva #Zanicchi, il #Momento nero è alla #Spalle. #Pronta per un #Nuova #Sfida… - millealtrecose : @lerbobuono Dimmi che era Iva Zanicchi - _Alessio_88 : Spirito di Iva Zanicchi ospite a Carramba esci dal mio corpo (chi vuole capire capisca) - RADIOEFFEITALIA : Iva Zanicchi - E di amare te - LATITUDFM : NOW PLAYING | Iva Zanicchi - Solo Piu Che Mai (Strangers In The Night) TuneIn: -