QuiNewsFirenze : Incidente in galleria A1, un ferito e ore in coda - qn_lanazione : Incidente in galleria sull'Autosole, code per 10 chilometri #Firenze @muoversintoscan @in_appennino - TCSTrafficoA2 : #A2 - Chiasso -> S. Gottardo - tra Galleria della Collina d'Oro e Lugano-Nord problemi di traffico, incidente, corsie strette - TgrRaiTrentino : Incidente mortale in val Pusteria, Alto Adige. Lo schianto è avvenuto nella galleria Villabassa - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: A uno scontro frontale in galleria è seguita una carambola che ha coinvolto quattro auto, una persona ha perso la vita… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente galleria Incidente in galleria sull'Autosole, code per 10 chilometri Firenze, 25 luglio 2021 " Ancora un incidente sull'autostrada del Sole, nel tratto fiorentino. L'incidente è avvenuto nella galleria San Donato e ha visto tre veicoli coinvolti con un ferito lieve, un 57enne che è stato medicato sul posto. Ma le conseguenze per il traffico sono state pesanti: fra ...

Viviana Parisi e Gioele/ Daniele Mondello 'Suicidio? Qualcuno depistò le indagini' Tante le ipotesi, ma il procuratore intende a breve sgomberare il campo da indiscrezioni e suggestioni su quel 3 agosto, quando dopo un incidente in una galleria dell'autostrada Messina - Palermo ...

A1, risolto incidente fra Incisa Reggello e Firenze Sud Alle ore 18:00 circa, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, è stato risolto un incidente avvenuto al km 310 in direzione Firenze, tra Incisa Reggello e Firenze sud all'interno della galleria San Donato, c ...

