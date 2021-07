Incidente a Capri | l’eroico gesto di Emanuele poco prima dello schianto

(Di domenica 25 luglio 2021) Giovedì 22 Luglio 2021 è avvenuto un terribilestradale a. Un minibus con a bordo 15 persone è uscito di strada precipitando per circa una decina di metri nella zona di Marina Grande. L’autista,Melillo, è morto sul colpo. Il ragazzo lascia moglie e figli. I passeggeri del pullman sono finiti in Ospedale. Da dopo unaricostruzione da parte degli inquirenti, l’ha provocato ben 28 feriti. La causa dell’? Il giovane autista è stato colto da un malore ed è questo il motivo per il quale è uscito fuori strada., ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - infoitinterno : INCIDENTE CAPRI: i primi risultati dell'AUTOPSIA escludono il MALORE dell'AUTISTA. Gli AGGIORNAMENTI - infoitinterno : Incidente a Capri, emerge un inquietante retroscena sul malore di Emanuele: lo sciacallaggio choc su Twitter - infoitinterno : Incidente Capri, l’autopsia escluderebbe un malore dell’autista del bus -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Capri

L'INCHIESTA, l'del minibus è un giallo: l'autopsia... L'INQUINAMENTO Mare vietato a Napoli: 'È una follia, qui l'acqua... Al termine di questo periodo verrà eseguito nuovo controllo e ...Non ci sono ancora certezze sulla dinamica dell'e sulla morte di Emanuele Melillo, il 33enne conducente del minibus precipitato giovedì scorso aalle spalle di uno stabilimento balneare. [INFO EMBED]: /fragment/topnews/primo - piano/...“La carenza di sangue negli ospedali napoletani è purtroppo una costante. La criticità emerge in modo ancora più drammatico proprio quando bisogna far ...Dunque, la salma di Emanuele per ora non verrà restituita alla famiglia per la tumulazione poiché resterà ancora sotto custodia per altri ulteriori esami di approfondimento da parte dei periti. i prim ...