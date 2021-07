Incendi in Sardegna, vasto rogo nell’Oristanese: “In fumo 10mila ettari di territorio”. Fiamme alte e persone in strada a Porto Alabe (Di domenica 25 luglio 2021) “Un’altra giornata impegnativa: abbiamo tutti gli 11 mezzi aerei in volo per la Sardegna, molti dei quali sul rogo dell’Oristanese, gli elicotteri dei Vigili del fuoco e dell’esercito e sette Canadair che stanno cercando di spegnere le Fiamme che, secondo una prima stima sommaria tra Santu Lussurgiu e Cuglieri hanno divorato circa 10mila ettari di territorio“. Lo dice all’Ansa il direttore generale della Protezione Civile della Sardegna, Antonio Belloi, che continua a coordinare gli interventi con la sala operativa regionale e in stretto contatto con il capo Dipartimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) “Un’altra giornata impegnativa: abbiamo tutti gli 11 mezzi aerei in volo per la, molti dei quali suldell’Oristanese, gli elicotteri dei Vigili del fuoco e dell’esercito e sette Canadair che stanno cercando di spegnere leche, secondo una prima stima sommaria tra Santu Lussurgiu e Cuglieri hanno divorato circadi“. Lo dice all’Ansa il direttore generale della Protezione Civile della, Antonio Belloi, che continua a coordinare gli interventi con la sala operativa regionale e in stretto contatto con il capo Dipartimento ...

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - nicola_pinna : Il cielo rosso come la paura, l’aria che puzza di cenere. La #Sardegna continua a bruciare, tanta gente in fuga dal… - sole24ore : Sardegna, incendi nell’Oristanese. Abitazioni evacuate e ingenti danni - Stronza : RT @SkyTG24: In #Sardegna il #rogo nell'Oristanese ancora non è stato domato. Sono centinaia gli evacuati: -