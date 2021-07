Il politically correct cancella il nome di questa squadra

(Di domenica 25 luglio 2021) Nuovoper i Cleveland Indians, storica franchigia di Baseball, che dalla prossima stagione diventerà Cleveland Guardians per non offendere i nativi americani

La storica franchigia della Major League Baseball statunitense ha deciso di strizzare l'occhio ale di cambiare il celebre nome che l'ha resa famosa e riconoscibile in tutto il ...... a patto però di aggiungere: "da quale pulpito viene la predica", perché la sinistra, abitualmente, fa prevalere l'ideologia sulla realtà nel nome dele altri canoni simili ", ...Nuovo nome per i Cleveland Indians, storica franchigia di Baseball, che dalla prossima stagione diventerà Cleveland Guardians per non offendere i nativi americani ...Ora scende in campo pure l'associazione di consumatori contro il virologo non proprio 'politically correct' Ma questa volta la misura è colma, almeno secondo il Codacons che ha annunciato che lunedì p ...