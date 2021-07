Il nuovo must anti-age: la ginnastica facciale. (Di domenica 25 luglio 2021) Ammetto che, giunta ormai alla soglia dei 35+10 anni (scusate ma faccio fatica a scrivere numeri con 4 davanti..), ho cercato di ignorare per diverso tempo quelle brutte linee sul viso che sono comparse negli ultimi anni. Solo che una mattina, mi sono guardata allo specchio e ho capito che non potevo più ignorarle. Sono lì, ben piazzate sulla fronte e intorno alla bocca e iniziano a starmi sui nervi. Ora: io sono una che ci ha sempre moderatamente tenuto. Creme, maschere, insomma una cura di base, niente di eccezionale. Però quelle linee intorno alla bocca mi infastidiscono proprio. Sappiamo tutte benissimo che i miracoli non esistono e la chirurgia non fa per me. ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 25 luglio 2021) Ammetto che, giunta ormai alla soglia dei 35+10 anni (scusate ma faccio fatica a scrivere numeri con 4 dav..), ho cercato di ignorare per diverso tempo quelle brutte linee sul viso che sono comparse negli ultimi anni. Solo che una mattina, mi sono guardata allo specchio e ho capito che non potevo più ignorarle. Sono lì, ben piazzate sulla fronte e intorno alla bocca e iniziano a starmi sui nervi. Ora: io sono una che ci ha sempre moderatamente tenuto. Creme, maschere, insomma una cura di base, niente di eccezionale. Però quelle linee intorno alla bocca mi infastidiscono proprio. Sappiamo tutte benissimo che i miracoli non esistono e la chirurgia non fa per me. ...

Advertising

vogue_italia : Il tweed è il nuovo must-have dell'estate. Ecco i trucchi per indossarlo secondo Letizia Ortiz ?? ??… - meiklwagner : RT @vogue_italia: Il tweed è il nuovo must-have dell'estate. Ecco i trucchi per indossarlo secondo Letizia Ortiz ?? ?? - HondaBerlin : RT @vogue_italia: Il tweed è il nuovo must-have dell'estate. Ecco i trucchi per indossarlo secondo Letizia Ortiz ?? ?? - FrancoZaccagni : Il #greenpass è il 'must' dell'estate da esibire come se fosse un rolex o un iphone. Peccato che duri solo un estat… - LeonGekko : RT @vogue_italia: Il tweed è il nuovo must-have dell'estate. Ecco i trucchi per indossarlo secondo Letizia Ortiz ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo must The Witcher: Monster Slayer, diventa un vero witcher Ritorna insomma la tanto apprezzata meccanica firmata Niantic, il tutto in nuovo action - RPG in ... Segnaliamo anche la localizzazione in lingua italiana, un must che rende questo titolo decisamente ...

8 tendenze moda Estate 2021 che sono già nel tuo guardaroba ...con alcuni trucchi semplice ed efficaci che le trasformeranno ogni volta in qualcosa di nuovo. ... Crop top : la pelle in vista è un must per la moda 2021 e se non possiedi già modelli di abiti con la ...

Skincare estiva 2021: i nuovi prodotti must a prova di caldo e abbronzatura Grazia The Witcher: Monster Slayer, diventa un vero witcher The Witcher: Monster Slayer arriva ufficialmente su App Store, trasportando il mondo dei witcher all'interno del monedo reale.

Nicole Kidman con i capelli corti: per il nuovo film segue il trend del pixie cut Nicole Kidman è sempre rimasta fedele ai suoi capelli lunghi e fluenti ma di recente le cose sono cambiate. Nelle ultime ore ci ha “dato un taglio”, apparendo sul set del suo nuovo film con una chioma ...

Ritorna insomma la tanto apprezzata meccanica firmata Niantic, il tutto inaction - RPG in ... Segnaliamo anche la localizzazione in lingua italiana, unche rende questo titolo decisamente ......con alcuni trucchi semplice ed efficaci che le trasformeranno ogni volta in qualcosa di. ... Crop top : la pelle in vista è unper la moda 2021 e se non possiedi già modelli di abiti con la ...The Witcher: Monster Slayer arriva ufficialmente su App Store, trasportando il mondo dei witcher all'interno del monedo reale.Nicole Kidman è sempre rimasta fedele ai suoi capelli lunghi e fluenti ma di recente le cose sono cambiate. Nelle ultime ore ci ha “dato un taglio”, apparendo sul set del suo nuovo film con una chioma ...