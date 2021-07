Green pass per navi, aerei e treni: entro agosto sarà obbligatorio (Di domenica 25 luglio 2021) L’ipotesi in vista del rientro, a bordo con la prima dose o tampone . Sì alle visite dei familiari negli ospedali. Il nodo pubblico impiego Leggi su corriere (Di domenica 25 luglio 2021) L’ipotesi in vista del ri, a bordo con la prima dose o tampone . Sì alle visite dei familiari negli ospedali. Il nodo pubblico impiego

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - VittorioSgarbi : Il Green Pass è una fascistata arcaica. @stampasgarbi - MilaVolani : @matteosalvinimi ANCHE I GIORNALI VICINO A SALVINI INSULTANO O IGNORANO I NO GREEN PASS CHE SONO SCESI IN PIAZZA IE… - alkaself : RT @pbecchi: Proteste spontanee oggi a Genova contro il green pass. Non è una questione di novax o di provax. È una questione di libertà! h… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Covid, news. Corsa al vaccino. Boom prenotazioni in tutta Italia degli under 30. LIVE Tra i giovani il triplo delle prime dosi dei cinquantenni. Con il certificato possibili le visite in ospedale. In migliaia manifestano in 80 città contro l'estensione del green pass. Tensioni con la polizia a Roma, slogan contro la presunta 'dittatura sanitaria'. La variante delta spinge la quarta ondata dei contagi. Altri 5mila nuovi positivi e tasso stabile al 2%, ...

LETTURE/ Trent'anni di globalizzazione: rivolte "impossibili" e palla in tribuna ... chi voleva i vaccini tutti uguali e chi non voleva alcun vaccino, chi tifava per i ristoranti, chi per le discoteche, chi sempre e comunque contro il green pass (la cui valenza certificativa mi ...

Green Pass, manca un decreto per le esenzioni. Ecco come partirà dal 6 agosto Il Sole 24 ORE Effetto Green pass, è corsa ai vaccini: L’effetto Green Pass si fa sentire anche a Cremona, dove in un solo giorno sono state ben 1200 le prenotazioni per il vaccino registrate in sole 24 ore. Un’accelerata ...

“Libertà, no green pass”: mille modenesi in piazza e in corteo (non autorizzato) La protesta lungo le vie del centro, come in altre città d’Italia, si trasforma in una sfilata con cori e manifesti E tra chi assiste, perplesso , qualcuno grida ...

