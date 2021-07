Fuori la 12enne pongista siriana | era l' atleta più giovane dei Giochi

(Di domenica 25 luglio 2021)dall'Olimpiade di Tokyo la piùpartecipante ai, la dodicenneHend Zaza, che in un match del primo turno del singolare femminile ha perso per 4 - 0 contro l'...

Advertising

infoitsport : Tokyo 2020. Tennis tavolo: fuori la 12enne siriana Zaza, la più giovane dei Giochi - UgoBaroni : RT @RaiSport: ?? #Tokyo2020, #tennistavolo: la dodicenne #Zaza fuori al primo turno La siriana è la più giovane atleta di questa edizione, l… - Majden3 : RT @RaiNews: #Tokyo2020 l'atleta più giovane delle Olimpiadi, portabandiera alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi, ha perso contro l'a… - lukealb : RT @RaiNews: #Tokyo2020 l'atleta più giovane delle Olimpiadi, portabandiera alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi, ha perso contro l'a… - Iosonolagomma : RT @RaiNews: #Tokyo2020 l'atleta più giovane delle Olimpiadi, portabandiera alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi, ha perso contro l'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori 12enne

Quotidiano.net

dall'Olimpiade di Tokyo la più giovane partecipante ai Giochi, la dodicenne pongista siriana Hend Zaza, che in un match del primo turno del singolare femminile ha perso per 4 - 0 contro l'...Hend Zaza, la più giovane atleta in questa edizione dei Giochi, è uscita al primo turno preliminare del torneo olimpico di tennistavolo di Tokyo 2020. La dodicenne siriana, originaria di Hama, zona ...È fuori dall’Olimpiade di Tokyo la più giovane partecipante ai Giochi, la dodicenne pongista siriana Hend Zaza, che in un match del primo turno del singolare femminile ha perso per 4-0 contro l’austri ...(La Gazzetta dello Sport) – La siriana Hend Zaza, 12 anni, l’atleta più giovane delle Olimpiadi di Tokyo, ha perso contro l’austriaca Liu Jia ed è fuori al primo turno ... (Stretto web) La 12enne ...