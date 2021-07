Fiorentina, Italiano: «Meno errori, ci vuole fame. Vlahovic sa aiutare la squadra» (Di domenica 25 luglio 2021) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine dell’amichevole contro la Polisportiva C4 Foligno Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine dell’amichevole contro la Polisportiva C4 Foligno. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto Meno errori nel momento in cui abbiamo palleggiato, abbiamo regalato Meno palle agli avversari, dobbiamo riempire più l’area avversaria come in occasione del gol di Callejon. Dobbiamo avere la fame di andare sempre a rete, stiamo lavorando come piace a me, stando ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Vincenzo, allenatore della, ha parlato al termine dell’amichevole contro la Polisportiva C4 Foligno Vincenzo, allenatore della, ha parlato al termine dell’amichevole contro la Polisportiva C4 Foligno. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Abbiamo fattonel momento in cui abbiamo palleggiato, abbiamo regalatopalle agli avversari, dobbiamo riempire più l’area avversaria come in occasione del gol di Callejon. Dobbiamo avere ladi andare sempre a rete, stiamo lavorando come piace a me, stando ...

Advertising

acffiorentina : Il nostro primo XI della stagione, agli ordini di Mister Italiano ?? Segui il LIVE su tutti i nostri canali ??… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Amichevoli: la Fiorentina vince 11-0, Vlahovic ne fa 7: (ANSA) - FIRENZE, 25 LUG - Vittoria per 11… - junews24com : Italiano si coccola l'obiettivo della Juve: «E' bravo a fare gol e ad aiutare» - - violanews : #Italiano: “#Kokorin poteva farne 5. #Vlahovic non si discute, botta per #Callejon” Le parole del mister dopo… - TgrRaiToscana : #Moena #Fiorentina le sette meraviglie di #Vlahovic che segna i primi gol stagionali nell’amichevole contro la Poli… -