CEV Aragòn: Alex Escrig si laurea campione in Stock 600 (Di domenica 25 luglio 2021) Il fine settimana del CEV ad Aragòn si è concluso anzitempo con due gare ancora da disputare, cancellate in seguito alla notizia della scomparsa di Hugo Millàn durante Gara 1 della European Talent Cup ...

Ultime Notizie dalla rete : CEV Aragòn CEV Aragòn: Alex Escrig si laurea campione in Stock 600 Il fine settimana del CEV ad Aragòn si è concluso anzitempo con due gare ancora da disputare, cancellate in seguito alla notizia della scomparsa di Hugo Millàn durante Gara 1 della European Talent Cup . Tuttavia, prima ...

Tremendo incidente nel CEV, addio a Hugo Millan ... nella dinamica e nell'esito, è avvenuto al Motorland di Aragon ed è stato fatale per un giovanissimo pilota spagnolo , impegnato questo fine settimana nell'European Talent Cup del campionato FIM CEV ...

Il fine settimana del CEV ad Aragòn si è concluso anzitempo con due gare ancora da disputare, cancellate in seguito alla notizia della scomparsa di Hugo Millàn durante Gara 1 della European Talent Cup . Tuttavia, prima ...