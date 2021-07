Calciomercato Juventus | rinnovo Chiellini a una condizione | I dettagli

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - SkySport : Nedved: '#CristianoRonaldo resta con noi. #Dybala? Presto l'incontro con l'agente' #SkySport #Juventus #Nedved - DiMarzio : #Atalanta, procede spedita la trattativa con la #Juventus per #Frabotta - infoitsport : Calciomercato Juventus, intrigo Ronaldo-Icardi | Promessa mantenuta - DespricableMe : RT @Gazzetta_it: La Juve respinge l’assalto del Liverpool e blinda Chiesa -

Commenta per primo Ancora qualche ora di attesa e poi Cristiano Ronaldo sarà in Italia. Il portoghese è in arrivo a Torino, dove domani inizierà gli allenamenti con la: per ora non ci sono segnali di addio ai bianconeri, col PSG che non ha approfondito il discorso.I rientri di Rugani e De Sciglio e la trattativa in corso per il rinnovo di Chiellini poi fanno sì che lapossa davvero prendere in considerazione anche l'ipotesi di vendere Demiral per ...Juventus e Milan: sono giorni decisivi per il futuro di Kaio Jorge. C'è l'annuncio del Santos Kaio Jorge © Getty ImagesJuve e Milan si scontrano per Kaio ...Calciomercato news, la Juventus sembra essere ormai vicinissima all'acquisto di Kaio Jorge dal Santos per potenziare il reparto avanzato. Battuta la concorrenza di Milan e Napoli.