Calciomercato Inter, Raspadori resta l’obiettivo: arriva subito in un solo caso (Di domenica 25 luglio 2021) Calciomercato Inter: i nerazzurri non perdono di vista Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante può arrivare subito in un solo caso Rimane Giacomo Raspadori il ‘sogno’ in attacco dell’Inter. L’assalto al giovane talento del Sassuolo è però destinato ad essere rimandato alla prossima stagione, vista la volontà del club emiliano di tenere l’attaccante della Nazionale almeno per un altro anno come scrive Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 In caso di cessione ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021): i nerazzurri non perdono di vista Giacomo. Il giovane attaccante puòrein unRimane Giacomoil ‘sogno’ in attacco dell’. L’assalto al giovane talento del Sassuolo è però destinato ad essere rimandato alla prossima stagione, vista la volontà del club emiliano di tenere l’attaccante della Nazionale almeno per un altro anno come scrive Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Indi cessione ...

