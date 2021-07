Atalanta, per Demiral c’è una agguerrita concorrente (Di domenica 25 luglio 2021) Demiral sarebbe il sostituto ideale di Romero in mezzo e per quella posizione l’Atalanta ha messo un like anche a Sven Botman, olandese classe 2000 ma già campione di Francia da titolare con il Lilla Leggi su itasportpress (Di domenica 25 luglio 2021)sarebbe il sostituto ideale di Romero in mezzo e per quella posizione l’ha messo un like anche a Sven Botman, olandese classe 2000 ma già campione di Francia da titolare con il Lilla

Advertising

Atalanta_BC : 4 stagioni e mezzo, 112 presenze, 38 clean sheet, 65 vittorie (58%), quarti di @ChampionsLeague 19/20 e ottavi 20/2… - ZZiliani : Ricordate #Muratore ceduto dalla #Juventus all’#Atalanta per 7 milioni (di totale plusvalenza)? Per la cronaca, gio… - romeoagresti : Contatti positivi anche oggi tra #Juve e #Atalanta per #Frabotta. Si lavora ancora sulla formula - prestito con dir… - PrimaiTulipani : Quindi se parte Romero, a Zingonia devono arrivare 60 milioni, e nel caso arrivano altri giocatori validissimi. Tut… - infoitsport : Ilicic idea low cost per il Milan: i dettagli e la risposta dell'Atalanta -