Usa, la Toscana degli “Uffizi diffusi” con Sicilia e Venezia nella lista dei 100 luoghi più belli del mondo (Di sabato 24 luglio 2021) La Toscana degli “Uffizi diffusi” nella lista dei “The World’s 100 Greatest Places of 2021”, stilata e pubblicata annualmente dalla prestigiosa rivista Time Magazine. “Un elenco di 100 destinazioni uniche – così la presenta lo stesso Time – dall’idilliaca città portoghese di Arouca, ora sede del ponte sospeso pedonale più lungo del mondo, al continente antartico, che questo dicembre sperimenterà una rara eclissi solare totale. E anche se potrebbe non essere ancora possibile visitare in sicurezza ogni luogo, vale la pena leggerli (e sognarli) finché non sarà il momento, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Ladei “The World’s 100 Greatest Places of 2021”, stilata e pubblicata annualmente dalla prestigiosa rivista Time Magazine. “Un elenco di 100 destinazioni uniche – così la presenta lo stesso Time – dall’idilliaca città portoghese di Arouca, ora sede del ponte sospeso pedonale più lungo del, al continente antartico, che questo dicembre sperimenterà una rara eclissi solare totale. E anche se potrebbe non essere ancora possibile visitare in sicurezza ogni luogo, vale la pena leggerli (e sognarli) finché non sarà il momento, ...

