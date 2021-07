Una prima giornata da sogno per l’Italia: un oro, un argento e secondo posto nel medagliere (Di sabato 24 luglio 2021) Un oro, un argento, due medaglie e un secondo posto del medagliere. La prima giornata ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 porta con sé, in dote, due medaglie importanti per la pattuglia italiana: la medaglia d’argento conquistata da Luigi Samele nella sciabola maschile e la medaglia d’oro vinta da Vito Dell’Aquila nel taekwondo categoria -58kg. Un inizio davvero con i fiocchi per la spedizione italiana ai Giochi giapponesi. IL medagliere AGGIORNATO IL PROGRAMMA, GIORNO PER GIORNO I RISULTATI DI SABATO 24 LUGLIO TAEKWONDO – Vito Dell’Aquila, numero due ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Un oro, un, due medaglie e undel. Laufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 porta con sé, in dote, due medaglie importanti per la pattuglia italiana: la medaglia d’conquistata da Luigi Samele nella sciabola maschile e la medaglia d’oro vinta da Vito Dell’Aquila nel taekwondo categoria -58kg. Un inizio davvero con i fiocchi per la spedizione italiana ai Giochi giapponesi. ILAGGIORNATO IL PROGRAMMA, GIORNO PER GIORNO I RISULTATI DI SABATO 24 LUGLIO TAEKWONDO – Vito Dell’Aquila, numero due ...

