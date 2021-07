Ultime Notizie Roma del 24-07-2021 ore 17:10 (Di sabato 24 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano senza cavi di un’apertura qualunque protesta facciano avranno il nostro sostegno perché è razzismo nei confronti delle discoteche e dei giovani lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini e replicato A chi gli chiedeva se vuoi eventuali ricorso al TAR al consiglio di stato da parte delle discoteche la cui apertura è stata bloccata dal governo Salvini si è detto stupito negativamente dalle parole di draghi contro gli appelli a non vaccinarsi no Non voglio commentare dice leader del Carroccio il Green pass resto contrario Sono contento che non sia passato ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 luglio 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano senza cavi di un’apertura qualunque protesta facciano avranno il nostro sostegno perché è razzismo nei confronti delle discoteche e dei giovani lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini e replicato A chi gli chiedeva se vuoi eventuali ricorso al TAR al consiglio di stato da parte delle discoteche la cui apertura è stata bloccata dal governo Salvini si è detto stupito negativamente dalle parole di draghi contro gli appelli a non vaccinarsi no Non voglio commentare dice leader del Carroccio il Green pass resto contrario Sono contento che non sia passato ...

