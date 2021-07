Tokyo 2020, tiro con l’arco femminile a squadre oggi in tv: data, orario e diretta streaming con l’Italia (Di domenica 25 luglio 2021) Domenica 25 luglio è il giorno della gara femminile a squadre di tiro con l’arco a Tokyo 2020. Al Yumenoshima Park, il team azzurro formato da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati partirà dalla sfida di ottavi di finale contro la Gran Bretagna, in programma alle 2.30 italiane. La squadra avversaria è formata da Sarah Bettles, Naomi Folkard e Bryony Pitman: in caso di vittoria, le azzurre sfideranno la fortissima Corea del Sud alle 7.08. L’eventuale semifinale è in programma alle 8.17, poi la finale per il bronzo alle 9.15 seguita da quella per l’oro delle 9.40. Sarà ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Domenica 25 luglio è il giorno della garadicon. Al Yumenoshima Park, il team azzurro formato da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati partirà dalla sfida di ottavi di finale contro la Gran Bretagna, in programma alle 2.30 italiane. La squadra avversaria è formata da Sarah Bettles, Naomi Folkard e Bryony Pitman: in caso di vittoria, le azzurre sfideranno la fortissima Corea del Sud alle 7.08. L’eventuale semifinale è in programma alle 8.17, poi la finale per il bronzo alle 9.15 seguita da quella per l’oro delle 9.40. Sarà ...

