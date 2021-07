Tokyo 2020 | Errani e Musetti subito fuori

(Di sabato 24 luglio 2021) E’ finito al primo turno la prima avventura olimpica di Lorenzonel singolare maschile del torneo di tennis dei Giochi di. Il giovane toscano è stato battuto in due set per 6-3, 6-4 dall’australiano John Millman. Anche Saraè uscita di scena al primo turno. L’italiana è stata battuta con un netto 6-0, 6-1 dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova che ha superato anche un colpo di calore che l’ha colpita durante il secondo set. Funweek.

DIRETTA TENNIS OLIMPIADI: INIZIANO I TORNEI I tornei di tennis alle Olimpiadiscattano ufficialmente alle ore 4:00 di sabato 24 luglio : ci stiamo riferendo ovviamente al fuso di casa nostra, in Giappone saranno invece le 11:00 (orario tradizionale per iniziare una ...Risultati Volley e Beach Volley/ Olimpiadi, diretta live: oggi gli azzurri RISULTATI TIRO CON LA'RCO E TIRO A SEGNO: TABELLONE E PROTAGONISTI Viste le gare e gli orari, ecco che per il ...I bookmakers al tiratore pontigiano, oro a Rio de Janeiro, preferiscono l'americano Vincent Hancock vincitore a Pechino e Londra ...