Tennis | Tokyo 2020 | tabellone singolare maschile | al via Fognini | Musetti e Sonego

Eurosport_IT : SONEGO E FOGNINI AL 2° TURNO! ?????? I due azzurri avanzano dopo aver battuto rispettivamente Taro Daniel e Yuichi Su… - Gazzetta_it : L'Italvolley va, beffa nel tiro, delusioni arco e tennis: rivivi le emozioni della notte di #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Si fermano al primo turno le avventure olimpiche di Musetti e Errani ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici |… - fanpage : SUPER RAZZETTI! ????????? 4'09'91 l'azzurro si è qualificato per la finale!: - vitasportivait : #giochiolimpici | #Tennis ? Fuori al primo turno #Musetti ???? ed #Errani ???? A Tokyo, finisce prematuramente l’es… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Tokyo

Sport Fanpage

, avanzano Fognini e Sonego. Fuori Errani e Musetti Avanzano al secondo turno Fabio Fognini e ...maschile Luigi Samele è in semifinale nella prova di sciabola maschile alle Olimpiadi di...: ok Sonego e Fognini, fuori Musetti ed Errani approfondimento Olimpiadi, da Roma '60 a2020: tutti i portabandiera dell'Italia Prima giornata in chiaroscuro per i tennisti azzurri a ...Daniil Medvedev ha dovuto battere l'avversario ed il gran caldo nella prima giornata del torneo olimpico di Tokyo. Il n. (ANSA) ...Home; Tennis News; Rafael Nadal; L’ultima apparizione ufficiale di Rafael Nadal risale allo scorso Roland Garros, quando è stato sconfitto da Novak Djokovic in semifinale. Poch ...