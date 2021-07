Sparatoria Voghera | l’assessore Adriatici si difende | “Non so come sia partito il colpo”

(Di sabato 24 luglio 2021)si. “Non ho un ricordo preciso, non sosiail”. Questa la difesa delMassimoin risposta alle domande del gip durante l’interrogatorio di garanzia di stamane. I suoi legali, Colette Cazzaniga e Gabriele Pipicelli, hanno detto che “il nostro assistito è stato vittima di una violenza inattesa che l’ha fatto cadere a terra procurandogli uno stato di confusione”, sostenendo poi che non ci sono gli estremi per la conferma degli arresti ...

... il 39enne marocchino ucciso martedì sera in piazza ada un colpo di pistola sparato dall'... Il suo secondo interrogatorio, dopo quello effettuato dai carabinieri subito dopo la, ...Una linea difensiva che non convince parte dell'opinione pubblica, che domani pomeriggio ascenderà in piazza Meardi, il luogo della, per chiedere "Giustizia per Musta" e "...Quel colpo partito dalla calibro 22 di Massimo Adriatici non è stato accidentale. «Uno sparo consapevole», secondo i pm della Procura di Pavia che hanno indagato ...Sparatoria Voghera, Adriatici non ricorda cosa sia successo: È quello che l’assessore alla Sicurezza del comune di Voghera ha spiegato alla giudice per le indagini preliminari ...