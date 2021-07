Shadow of the Tomb Raider si aggiorna e prepara il salto a PS5 e next-gen (Di sabato 24 luglio 2021) Colpo decisamente a sorpresa: Shadow of the Tomb Raider, uno dei capitoli più apprezzati del videogioco con protagonista la nota avventuriera Lara Croft, si è aggiornato ed è così disponibile per PS5, la console di casa Sony “next-gen”, o meglio current generation. Shadow of the Tomb Raider sbarca su Ps5: i dettagliUna mossa a sorpresa in quanto nelle scorse settimane non vi erano state avvisaglie in merito a quanto stesse per accadere, e invece… e invece nelle ultime ore è stata pubblicata una patch, un aggiornamento, che permette allo ... Leggi su computermagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Colpo decisamente a sorpresa:of the, uno dei capitoli più apprezzati del videogioco con protagonista la nota avventuriera Lara Croft, si èto ed è così disponibile per PS5, la console di casa Sony “-gen”, o meglio current generation.of thesbarca su Ps5: i dettagliUna mossa a sorpresa in quanto nelle scorse settimane non vi erano state avvisaglie in merito a quanto stesse per accadere, e invece… e invece nelle ultime ore è stata pubblicata una patch, unmento, che permette allo ...

Advertising

zazoomblog : Shadow of the Tomb Raider si aggiorna e prepara il salto a PS5 e next-gen - #Shadow #Raider #aggiorna #prepara - zazoomblog : Shadow of the Tomb Raider aggiornato per PS5: arrivano i 4K e i 60fps – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console… - infoitscienza : Shadow of the Tomb Raider aggiornato per PS5: arrivano i 4K e i 60fps – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console |… - jimoonlight : taylor ha rilasciato the lakes originale, yoongi ha i capelli rosa, i taejoon sono andata live, shadow and bone 2 i… - somespells : @giosimpforniall buonoo ti consiglio un sacco sia The Umbrella Academy che Shadow and Bone comunque ;) -