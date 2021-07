Scuola, i sindacati bocciano il piano di rientro: “Il Cts deve chiarire su spazi e distanziamento. Le scelte dell’ultimo mese sono azzardate” (Di sabato 24 luglio 2021) “Il Comitato tecnico scientifico deve al più presto chiarire alcuni nodi per ripartire in presenza, a partire dalla questione del distanziamento. La nota firmata dal capo dipartimento del ministero dell’Istruzione Stefano Versari non basta per dare indicazioni chiare ai presidi e ai docenti”. A bocciare il modello di avvio del nuovo anno scolastico presentato dal ministero dell’Istruzione, sulla base del verbale del Comitato presieduto da Franco Locatelli, sono le organizzazioni sindacali che ieri pomeriggio hanno incontrato il capo dipartimento Jacopo Greco per dare avvio al percorso che porterà alla firma del nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) “Il Comitato tecnico scientificoal più prestoalcuni nodi per ripartire in presenza, a partire dalla questione del. La nota firmata dal capo dipartimento del ministero dell’Istruzione Stefano Versari non basta per dare indicazioni chiare ai presidi e ai docenti”. A bocciare il modello di avvio del nuovo anno scolastico presentato dal ministero dell’Istruzione, sulla base del verbale del Comitato presieduto da Franco Locatelli,le organizzazioni sindacali che ieri pomeriggio hanno incontrato il capo dipartimento Jacopo Greco per dare avvio al percorso che porterà alla firma del nuovo ...

