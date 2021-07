Olimpiadi Tokyo, risultati e podi di oggi (24 luglio): un oro ed un argento per l’Italia! (Di sabato 24 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: oggi, sabato 24 luglio, si assegnano i primi 11 dei 339 titoli in palio. Il primo titolo in assoluto è della Cina nel tiro a segno, ma arriveranno medaglie nel ciclismo su strada, sollevamento pesi, scherma, tiro con l’arco, judo, taekwondo. Tiro a segno, carabina ad aria compressa 10 metri femminile Yang Qian (Cina) Anastasiia Galashina (ROC) Nina Christen (Svizzera) Sollevamento pesi, -49 kg femminili1 Hou Zhihui (Cina) 2 Chanu Saikhom Mirabai (India) 3 Windy Cantika Aisah (Indonesia) Tiro a segno, pistola ad aria compressa 10 metri maschile1 Javad Foroughi (Iran) 2 Damir Mikec ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Ledi2021 sono iniziate:, sabato 24, si assegnano i primi 11 dei 339 titoli in palio. Il primo titolo in assoluto è della Cina nel tiro a segno, ma arriveranno medaglie nel ciclismo su strada, sollevamento pesi, scherma, tiro con l’arco, judo, taekwondo. Tiro a segno, carabina ad aria compressa 10 metri femminile Yang Qian (Cina) Anastasiia Galashina (ROC) Nina Christen (Svizzera) Sollevamento pesi, -49 kg femminili1 Hou Zhihui (Cina) 2 Chanu Saikhom Mirabai (India) 3 Windy Cantika Aisah (Indonesia) Tiro a segno, pistola ad aria compressa 10 metri maschile1 Javad Foroughi (Iran) 2 Damir Mikec ...

