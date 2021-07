Olimpiadi: ambasciatore Starace, 'dal Giappone grande determinazione nel portare avanti Giochi' (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - "E' stato un lavoro durissimo, il Giappone ha avuto l'edizione delle Olimpiadi che è slittata di un anno per il covid, ma con determinazione è arrivato a questo punto. Un appuntamento con una opinione pubblica che non era convinta, ma le autorità hanno portato avanti con determinazione, insieme al Cio, questo appuntamento e credo che i fatti dimostreranno che la tecnologia, la disciplina e l'organizazione dei Giapponesi, anche in questa situazione così complessa e difficile, è in grado di svolgere competizioni di questa enorme portata, al meglio". Sono le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - "E' stato un lavoro durissimo, ilha avuto l'edizione delleche è slittata di un anno per il covid, ma conè arrivato a questo punto. Un appuntamento con una opinione pubblica che non era convinta, ma le autorità hanno portatocon, insieme al Cio, questo appuntamento e credo che i fatti dimostreranno che la tecnologia, la disciplina e l'organizazione deisi, anche in questa situazione così complessa e difficile, è in grado di svolgere competizioni di questa enorme portata, al meglio". Sono le ...

Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: ambasciatore Starace, 'dal Giappone grande determinazione nel portare avanti Giochi'... - zazoomblog : Olimpiadi: ambasciatore Starace atleti in close contact non pregiudicati loro Giochi - #Olimpiadi: #ambasciatore… - TV7Benevento : **Olimpiadi: ambasciatore Starace, 'atleti in close contact, non pregiudicati loro Giochi'**... - MatueMisako : RT @ItalyinJPN: L’Ambasciatore Giorgio Starace ha dato oggi il benvenuto alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio con de… - silvanaparolisi : RT @tomasomontanari: Noi l’avremmo fatto ambasciatore… #vattani #fascismo Olimpiadi di Tokyo, licenziato il direttore della cerimonia di in… -