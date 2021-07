Nuoto, Olimpiadi Tokyo: Nicolò Martinenghi in scioltezza nelle semifinali dei 100 rana, bene Poggio (Di sabato 24 luglio 2021) Un passo alla volta, una batteria alla volta. Nicolò Martinenghi ha cominciato con il piglio giusto la sua avventura nelle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurro, impegnato nelle batterie dei 100 rana al Tokyo Aquatics Centre, ha deciso di non forzare più di tanto, sposando la filosofia di una gara in progressione. Il riscontro è stato più che buono (58?68), quarto crono nell’overall dominato dal campione britannico Adam Peaty (57?56) a precedere un eccellente Arno Kamminga (57?80) e lo statunitense Michael Andrew (58?62). Da questi tempi si capisce come il livello ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Un passo alla volta, una batteria alla volta.ha cominciato con il piglio giusto la sua avventuradi. L’azzurro, impegnatobatterie dei 100alAquatics Centre, ha deciso di non forzare più di tanto, sposando la filosofia di una gara in progressione. Il riscontro è stato più che buono (58?68), quarto crono nell’overall dominato dal campione britannico Adam Peaty (57?56) a precedere un eccellente Arno Kamminga (57?80) e lo statunitense Michael Andrew (58?62). Da questi tempi si capisce come il livello ...

Advertising

Eurosport_IT : Altra finale per l'Italia: Alberto Razzetti si giocherà la medaglia nei 400 misti ?????? #HomeOfTheOlympics |… - Gazzetta_it : Pellegrini, l'ultima imperatrice: 'Devo sentirmi cattiva ma sempre in bilico' #Olimpiadi #Tokyo2020 - Gazzetta_it : Olimpiadi, è un nuoto azzurro stellare. Quadarella e Paltrinieri per il testimone della Pellegrini #Tokyo2020 - rompipallex : @F_Manga18 Parlo da persona che segue l'ItalVolley ed il nuoto non solo alle Olimpiadi ma comunque vedersi mettere… - Alessandria24C : Nuoto - 100 metri rana: un grande Federico Poggio in semifinale a Tokio! -