Manchester City, si punta in alto: vicino l’arrivo di Kane, c’è l’idea Grealish (Di sabato 24 luglio 2021) Il Manchester City sarebbe vicino al clamoroso acquisto di Harry Kane e intanto puntano forte su Jack Grealish Leggi su mediagol (Di sabato 24 luglio 2021) Ilsarebbeal clamoroso acquisto di Harrye intantono forte su Jack

Advertising

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo il Sun di domani, Manchester City e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo per Harry Kane per 187m… - F_Manga18 : @rossonerozlatan Qualcuno con la 104 probabilmente. O mi sono scordato il momento nel quale Ilicic ha giocato con M… - Mediagol : Manchester City, si punta in alto: vicino l’arrivo di Kane, c’è l’idea Grealish - plutoniss : oh no di nuovo il cesso del Manchester City - CalcioPillole : Quasi 190 milioni per portare #Kane al #City e vincere finalmente la #ChampionsLeague -