Jovic Sampdoria, le ultime dalla Spagna: la reazione del Real Madrid (Di sabato 24 luglio 2021) La Sampdoria pensa a Jovic per la prossima stagione: la posizione del Real Madrid sul futuro dell’attaccante serbo Ha destato scalpore in Italia la notizia del presunto interessamento della Sampdoria per Luka Jovic. L’attaccante serbo classe ’97, di proprietà del Real Madrid ma reduce da una buona stagione in prestito all’Eintracht Francoforte, sarebbe un profilo gradito alla società blucerchiata dopo essere stato nel mirino di top club come Milan e Inter. La Sampdoria dovrà fare i conti non solo con il nodo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Lapensa aper la prossima stagione: la posizione delsul futuro dell’attaccante serbo Ha destato scalpore in Italia la notizia del presunto interessamento dellaper Luka. L’attaccante serbo classe ’97, di proprietà delma reduce da una buona stagione in prestito all’Eintracht Francoforte, sarebbe un profilo gradito alla società blucerchiata dopo essere stato nel mirino di top club come Milan e Inter. Ladovrà fare i conti non solo con il nodo ...

Advertising

1canalesport : Sampdoria, per Faggiano si attende l'ufficialità. Pazza idea Jovic per l'attacco - infoitsport : Calciomercato Sampdoria, clamoroso derby con il Genoa per Luka Jovic. I dettagli - infoitsport : Calciomercato Sampdoria, piace Jovic del Real Madrid: derby col Genoa - infoitsport : Calciomercato: Genoa e Sampdoria si contendono Jovic - Toro_News : ??| CALCIOMERCATO #SerieA, Genoa e Sampdoria si contendono #Jovic, ore decisive per #Arnautovic al Bologna, #Sarri… -