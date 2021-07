Il cinismo di Salvini sul marocchino ucciso dal leghista: 'Se fosse stato espulso ci sarebbe una vittima in meno' (Di sabato 24 luglio 2021) L'incredibile cinismo di chi non spende una parola per criticare uno 'sceriffo' dai modi spicci già segnalati da molti e che va in giro per la città con una pistola con il colpo in canna e che uccide ... Leggi su globalist (Di sabato 24 luglio 2021) L'incredibiledi chi non spende una parola per criticare uno 'sceriffo' dai modi spicci già segnalati da molti e che va in giro per la città con una pistola con il colpo in canna e che uccide ...

1511maxi : RT @PoliticaPerJedi: E' sconcertante il cinismo di Meloni e Salvini. Pur di non perdere il favore degli elettori no vax e no greenpass fann… - globalistIT : - lu_fer1975 : RT @PoliticaPerJedi: E' sconcertante il cinismo di Meloni e Salvini. Pur di non perdere il favore degli elettori no vax e no greenpass fann… - Stelladiana101 : RT @Fabrizio_Elia: Salvini è un politico scarso. Il suo indiscusso successo di consensi si è basato fin qui su una formidabile somiglianza… - Fabrizio_Elia : Salvini è un politico scarso. Il suo indiscusso successo di consensi si è basato fin qui su una formidabile somigli… -