Green pass, "in nuovo dl sì a visite ai parenti in ospedale" (Di sabato 24 luglio 2021) "All'articolo 4, lettera b del decreto appena varato dal governo con cui si norma l'uso del Green pass, è previsto per i parenti dei pazienti l'accesso alle sale d'attesa dei Pronto soccorso e ai reparti ospedalieri". Lo precisano fonti del ministero della Salute. Oggi il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, e la presidente della Commissione Sanità a palazzo Madama, Annamaria Parente, hanno annunciano, in una nota, l'intenzione di scrivere una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza. I senatori affermando di essere "al fianco del presidente di Salvagente Italia, Mirko Damasco, che da giorni è in sciopero ...

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - Luca190499 : RT @nonfraledonne: Nonna Bruna ha quasi 85 anni stamattina si è vestita si è pettinata ed è uscita per andare in farmacia a farsi stampare… - Andyphone : RT @Adnkronos: #Greenpass, Paragone: 'Protesta è vento nuovo, crescerà'. -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass: chi puo non averlo senza rischiare una multa Non per tutti il green pass è obbligatorio : ci sono persone, infatti, che sono escluse sia per un fattore di età quanto per motivi di salute . Lo prevede il testo del decreto del 22 luglio 2021 , con il quale vengono ...

Green pass, cosa fare se non arriva il codice per scaricarlo ... o semplicemente lo hanno smarrito, stanno lamentando difficoltà ad accedere al numero di pubblica utilità 1500, attivo 24 ore su 24 In vista del 6 agosto , quando il Green Pass diventerà ...

Green Pass, manca un decreto. Ecco come partirà dal 6 agosto Il Sole 24 ORE Confartigianato: bene il Green pass ma sanzioni ingiuste Questo sito utilizza cookies tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Continuando la navigazione ne si accetta implicitamente ...

Bisio contro i no-vax: "Non c'è Salvini che tenga, chi non vuole il green pass stia a casa" Il comico e attore ha aggiunto: "I dottori, gli insegnanti, chiunque stia a contatto col pubblico deve farlo, altrimenti non ne usciamo più" ...

