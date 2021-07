Federico Rasa fa un’amara confessione dopo Temptation Island | si è pentito?

(Di sabato 24 luglio 2021)ha fattosul suo rapporto con Floriana Angelica: si èe Floriana Angelica sono stati i protagonisti dell’ultima puntata andata in onda di. Lei,aver visto l’ennesimo video sul suo fidanzato, ha chiesto a Filippo Bisciglia di avere un falò di confronto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Novella_2000 : La tentatrice Vincenza rompe il silenzio e fa un'illazione su Federico #TemptationIsland - GiuseppeporroIt : Temptation Island, Floriana Angelica e Federico Rasa sono ritornati insieme dopo il reality? La segnalazione… - infoitcultura : Temptation Island 2021, Vincenza Botti e il gioco segreto con Federico Rasa: «L abbiamo fatto durante gli ultimi gi… - MondoTV241 : Temptation Island, Federico Rasa dopo il falò di confronto: 'Non mi sono pentito di nulla.' #federicorasa… - infoitcultura : Temptation Island 2021, la single Vincenza Botti e il gioco segreto con Federico Rasa: «L abbiamo fatto durante gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Rasa

Dopo l'ultima puntata di Temptation Island , sono in tanti a chiedersi se Floriana Angelica esiano davvero tornati insieme o no. Il falò di confronto tra i due ha lasciato i telespettatori con dei grandi dubbi sul loro destino di coppia. Temptation Island: Floriana e...... la tentatrice Vincenza Botti ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha rivelato alcuni retroscena inediti del suo percorso con. La single Vincenza racconta ...Federico Rasa dopo Temptation Island ha fatto un'amara confessione sul suo rapporto con Floriana Angelica: si è pentito.Al magazine di Uomini e Donne parla Vincenza, la single che si è avvicinata a Federico Rasa. Le parole della tentatrice di Temptation Island ...