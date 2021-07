Demon Slayer, in arrivo la seconda stagione: c’è la data (Di sabato 24 luglio 2021) Confermata la seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no yaiba. Dopo il film arriveranno i nuovi episodi dell’anime di Koyoharu Gotoge. Tanjiro Kamado personaggio principale dell’Anime (Via Screenshot)Dopo il grande successo del film sbarcato nelle sale cinematografiche e sulle piattaforme streaming, Demon Slayer è pronto a tornare con la seconda stagione dell’anime. Infatti Kimetsu no Yaiba è probabilmente uno dei franchise di maggior successo degli ultimi anni nel panorama anime. La stagione 1 è riuscita ad ottenere anche il Newtype ... Leggi su vesuvius (Di sabato 24 luglio 2021) Confermata ladi: Kimetsu no yaiba. Dopo il film arriveranno i nuovi episodi dell’anime di Koyoharu Gotoge. Tanjiro Kamado personaggio principale dell’Anime (Via Screenshot)Dopo il grande successo del film sbarcato nelle sale cinematografiche e sulle piattaforme streaming,è pronto a tornare con ladell’anime. Infatti Kimetsu no Yaiba è probabilmente uno dei franchise di maggior successo degli ultimi anni nel panorama anime. La1 è riuscita ad ottenere anche il Newtype ...

