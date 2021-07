Covid, salgono ricoveri e terapie intensive occupate. Tasso positività al 2%. I DATI (Di sabato 24 luglio 2021) Secondo il bollettino del 24 luglio, si registrano 5.140 nuovi casi su 258.929 tamponi giornalieri effettuati. La percentuale dei positivi è in lieve diminuzione rispetto a ieri. Sono 5 i morti nelle ultime 24 ore. Risalgono i pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva (+17) e i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari (+36) Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 luglio 2021) Secondo il bollettino del 24 luglio, si registrano 5.140 nuovi casi su 258.929 tamponi giornalieri effettuati. La percentuale dei positivi è in lieve diminuzione rispetto a ieri. Sono 5 i morti nelle ultime 24 ore. Rii pazientinei reparti di terapia intensiva (+17) e i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari (+36)

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Salgono ancora i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi nelle ultime 24 ore. Ieri 5.057, 17 le v… - Agenzia_Ansa : FLASH I Covid, i dati giornalieri: 5.140 positivi e 5 vittime. I test sono stati 258.929, il tasso positività scend… - SkyTG24 : Covid, salgono ricoveri e terapie intensive occupate. Tasso positività al 2%. I DATI - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Covid, i dati giornalieri: 5.140 positivi e 5 vittime. I test sono stati 258.929, il tasso positività scende al 2… - MargMasc9 : RT @LucaGattuso: Salgono i ricoverati, oggi +53. In questi 2 grafici l'andamento del numero dei pazienti ricoverati (in reparto+terapia int… -