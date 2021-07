Covid, il Green pass servirà anche per le visite ai parenti in ospedale (Di sabato 24 luglio 2021) Non solo palestre, ristoranti e cinema. Secondo quanto specificato dal Ministero della Salute nelle scorse ore, il decreto Covid appena varato dal governo – con cui si norma l’uso del Green pass– prevede l’uso della certificazione verde obbligatoria anche per le visite ospedaliere. L’accesso dei parenti alle sale d’attesa dei pronto soccorso e ai reparti ospedalieri, infatti, sarà possibile solamente presentando il documento. Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, e la presidente della Commissione Sanità a palazzo Madama, Annamaria Parente, hanno chiesto al ministro ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) Non solo palestre, ristoranti e cinema. Secondo quanto specificato dal Ministero della Salute nelle scorse ore, il decretoappena varato dal governo – con cui si norma l’uso del– prevede l’uso della certificazione verde obbligatoriaper leospedaliere. L’accesso deialle sale d’attesa dei pronto soccorso e ai reparti ospedalieri, infatti, sarà possibile solamente presentando il documento. Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, e la presidente della Commissione Sanità a palazzo Madama, Annamaria Parente, hanno chiesto al ministro ...

