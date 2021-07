Calcio | Juventus | 3-1 al Cesena in amichevole alla Continassa

(Di sabato 24 luglio 2021) Torino, 24 lug. – (Adnkronos) – Buona la prima per ladel nuovo corso targato Allegri che supera 3-1 ilin. Per i bianconeri, in campo con tanti giovani, a segno De Winter, McKennie e Soulé; di Shpendi il gol della bandiera per i romagnoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkySport : Milan, Napoli e Juventus: tre amichevoli oggi su Sky, la guida tv ? Alle 17.00 #MilanModena su Sky Sport Calcio All… - Gazzetta_it : Dopo Huijsen e Boende ecco Solberg: perché i talenti d’Europa scelgono la Juve - Gazzetta_it : Juve, Allegri e #Dybala già a colloquio: la partita per il rinnovo è iniziata - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - La Juventus di Allegri batte il Cesena 3-1 - apetrazzuolo : AMICHEVOLE - La Juventus di Allegri batte il Cesena 3-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juventus

Massimiliano Allegri riparte con una vittoria: nella sua prima uscita alla seconda avventura conla, il tecnico trova la vittoria per 3 - 1 contro il Cesena, formazione di serie C. Al JTC, i bianconeri sono imbottiti di giovani e di seconde linee, senza i big Ronaldo e Morata (in vacanza ...La prima Juve della stagione, nel cortile di casa, vince 3 - 1 col Cesena, nella simbolica prima amichevole del nuovo corso allegriano. Tre gol nel primo tempo alla Continassa, centro sportivo della ...Massimiliano Allegri riparte con una vittoria: nella sua prima uscita alla seconda avventura conla Juventus, il tecnico trova la vittoria per 3-1 contro il Cesena, formazione di serie C. Al JTC, i bia ...Torino, 24 lug. – (Adnkronos) – Buona la prima per la Juventus del nuovo corso targato Allegri che supera 3-1 il Cesena in amichevole alla Continassa. Per i bianconeri, in campo con tanti giovani, a s ...