Blinken | USA e Iraq stretti partner contro l’ISIS

(Di sabato 24 luglio 2021) Il Segretario di Stato americano, Antony, ha incontrato il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein. I due hanno riaffermato i legami tra i Paesi per la lotta al terrorismo.ha incoraggiato il governo iracheno a proseguire con le riforme per assicurare un futuro sicuro e prospero ai cittadini iracheni. Intanto il Dipartimento di

La donna è reduce da un viaggio negli, dove mercoledì ha incontrato il segretario di Stato Antonye vari funzionari della Casa Bianca e ha ottenuto numerose dichiarazioni di sostegno e ...New York , 24 lug 01:22 - Il segretario di Stato, Antony, ha incontrato oggi il ministro degli Esteri iracheno Fuad Hussein, a margine del Dialogo strategico...Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha incontrato il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, in visita a Washington.Il Mullah Omar, quando i suoi uomini controllavano il 90% del Paese nel 1996, si era insediato nell’ex palazzo del re. L’obiettivo dei talebani è tagliare la strada principale per la capitale e quella ...