A Peccioli | vicino Pisa | ci si potrà sposare anche in discarica

(Di sabato 24 luglio 2021) A) sarà possibile sposarsiin. Lo prevede il nuovo regolamento sui matrimoni approvato dal consiglio comunale della cittadina toscana, realtà della Valdera la cuiè considerata un impianto modello e al cui interno è stato ricavatoun anfiteatro. Obiettivo del nuovo regolamento è trasformare i matrimoni in un vero e proprio elemento di attrazione turistica. Fino a pochi giorni fa le celebrazioni potevano avvenire in Municipio, spiega una nota, mentre adesso vengono definiti nuovi luoghi per lo svolgimento dei matrimoni. Tra questi la terrazza ...

Il Teatro di Fabbrica a Peccioli (Pi). Il senso dell'operazione non è stato un semplice restauro ... ha attivamente partecipato al Laboratorio, realizzando le dirette streaming dalla discarica di Legoli, Peccioli, già sperimentate in loco e che verranno trasmesse dalla Biennale.