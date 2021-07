Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 luglio 2021)DEL 23 LUGLIOORE 12:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’A1NAPOLI TRAFFICO BLOCCATO CON CODE IN AUMENTO TRA LA DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO AL KM 545 RESTIAMO IN A1NAPOLI PER LAVORI CI SONO 4 KM DI CODE TRA FERENTINO E ANAGNI VERSOANDIAMO AINCIDENTE SU VIA APPIA IN CORRISPONDENZA DELLO SNODO DEL RACCORDO ANULARE. CI SONO CODE A PARTIRE DA ...