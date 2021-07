Vertice di mercato tra Juventus e Atalanta | due nomi in ballo

(Di venerdì 23 luglio 2021) Oggi potrebbe svolgersi undi calciotra lae l’per due calciatori: le ultime Come riporta La Gazzetta dello Sport nelle prossime ore, forse già oggi, si terrà un incontro di calciotra. LEGGI TUTTE LE NOTIZE SULLASUNEWS 24 Due argomenti all’ordine gel giorno: il futuro di Gianluca Frabotta e quello di Merih Demiral. Il primo è molto vicino al trasferimento a Bergamo, il secondo rappresenta la prima scelta di Gasperini per sostituire Romero in difesa. Juve ...

Infatti il portoghese, già da tempo nel mirino del PSG, potrebbe essere il profilo ideale per sostituire Mbappé, e per concludere questo triangolo di mercato, Icardi finirebbe alla Juve. Come riporta ...