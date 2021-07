Vaccini, parte l’«effetto Draghi». Figliuolo: «Oggi incremento di prenotazioni fino al 200%. In Friuli oltre 6.000 in un giorno» (Di venerdì 23 luglio 2021) Un boom di prenotazioni da Nord a Sud: come era successo meno di due settimane fa dopo il discorso del presidente francese Macron in cui invitava la popolazione a vaccinarsi e comunicava l’entrata in vigore del Green pass per bar e ristoranti, anche molte regioni d’Italia Oggi godono dell’effetto Draghi all’indomani dell’annuncio del premier rispetto al Green pass obbligatorio e all’appello alla vaccinazione, perché, ha detto Draghi senza lasciare spazio a sfumature, «l’appello a non vaccinarsi, è un appello a morire». L’aumento è stato confermato anche dal generale Francesco Figliuolo: ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 luglio 2021) Un boom dida Nord a Sud: come era successo meno di due settimane fa dopo il discorso del presidente francese Macron in cui invitava la popolazione a vaccinarsi e comunicava l’entrata in vigore del Green pass per bar e ristoranti, anche molte regioni d’Italiagodono dell’all’indomani dell’annuncio del premier rispetto al Green pass obbligatorio e all’appello alla vaccinazione, perché, ha dettosenza lasciare spazio a sfumature, «l’appello a non vaccinarsi, è un appello a morire». L’aumento è stato confermato anche dal generale Francesco: ...

LegaSalvini : ++ MINISTRI LEGA, NO STRUMENTALIZZAZIONI STAMPA SU POSIZIONE VACCINI ++ “Riteniamo ingenerose le critiche alla Leg… - CeciliaGasbarro : RT @corzunino: Finalmente si sposta il tiro: il problema non sono maestri e prof, in larghissima parte vaccinati, ma gli studenti, quasi tu… - azzurra_fenice : @GabryContessa @Brownfox_51 @GiacomoPetrell4 2) più di Metà della popolazione mondiale non ha accesso al vaccino. T… - sergio19692 : @perlinabella @ilmessaggeroit Molti vaccini in Italia sono obbligatori già nei primi mesi di vita. Comunque non è i… - Alise0 : RT @opificioprugna: #Salvini viene spinto e gli parte una vaccinazione. ( Anna Mallamo @manginobrioches) #23luglio #legittimadifesa #vac… -