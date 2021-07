“Vaccini in vacanza, manca l’accordo con la Liguria: i miei figli devono tornare a Bergamo?” (Di venerdì 23 luglio 2021) Riceviamo e pubblichiamo la lettera con cui una mamma segnala il mancato accoglimento della richiesta di effettuare la seconda dose di vaccino per i suoi figli, due ragazzi di 15 anni, che stanno trascorrendo le vacanze insieme a lei in Liguria. Gentile Bergamonews, sono una vostra lettrice e sto trascorrendo le vacanze estive insieme ai miei figli, due ragazzi dell’età di 15 anni, a Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona. Scrivo questa lettera per segnalare alla vostra redazione e portare a conoscenza di tutti le problematiche che i miei figli, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 luglio 2021) Riceviamo e pubblichiamo la lettera con cui una mamma segnala ilto accoglimento della richiesta di effettuare la seconda dose di vaccino per i suoi, due ragazzi di 15 anni, che stanno trascorrendo le vacanze insieme a lei in. Gentilenews, sono una vostra lettrice e sto trascorrendo le vacanze estive insieme ai, due ragazzi dell’età di 15 anni, a Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona. Scrivo questa lettera per segnalare alla vostra redazione e portare a conoscenza di tutti le problematiche che i, ...

