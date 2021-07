Vaccini Covid, Oms: "Obbligo non è prima scelta" (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) - L'Organizzazione Mondiale della Sanità "incoraggia qualsiasi misura per aumentare la copertura vaccinale, sempre che siano misure legalmente e socialmente accettabili". E l'Obbligo vaccinale "non dovrebbe essere la prima scelta". Lo dice, in un'intervista a Euronews in onda questa sera, il direttore generale dell'Oms per l'Europa Hans Henri Kluge. Perché, spiega Kluge, "prima dobbiamo tentare di capire cosa c'è nella testa delle persone, e interagire con le comunità che esitano a vaccinarsi. Abbiamo molta esperienza - aggiunge - con l'analisi comportamentale per convincere le persone, utilizzando gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) - L'Organizzazione Mondiale della Sanità "incoraggia qualsiasi misura per aumentare la copertura vaccinale, sempre che siano misure legalmente e socialmente accettabili". E l'vaccinale "non dovrebbe essere la". Lo dice, in un'intervista a Euronews in onda questa sera, il direttore generale dell'Oms per l'Europa Hans Henri Kluge. Perché, spiega Kluge, "dobbiamo tentare di capire cosa c'è nella testa delle persone, e interagire con le comunità che esitano a vaccinarsi. Abbiamo molta esperienza - aggiunge - con l'analisi comportamentale per convincere le persone, utilizzando gli ...

