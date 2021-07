Uccisione di Yous El Boussettaoui | i legali d Adriatici |   Vittima di una violenza inattesa

Ultime Notizie dalla rete : Uccisione Yous

Tiscali Notizie

L'assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici, martedì sera quando ha ucciso con un colpo di pistola il trentottenneEl Boussettaoui è stato "vittima di una violenza inattesa che l'ha fatto cadere a terra procurandogli uno stato di confusione". Lo hanno detto i legali dell'uomo politico secondo cui "sono ...L'assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici, martedì sera quando ha ucciso con un colpo di pistola il trentottenneEl Boussettaoui è stato "vittima di una violenza inattesa che l'ha fatto cadere a terra procurandogli uno stato di confusione". Lo hanno detto i legali dell'uomo politico secondo cui "sono ...PAVIA. Il gip di Pavia si è riservato di decidere sulla richiesta della Procura di confermare gli arresti domiciliari per Massimo Adriatici, l'assessore di Voghera che martedì sera ha ucciso con un co ...Il gip di Pavia si è riservato di decidere sulla richiesta della Procura di confermare gli arresti domiciliari per Massimo Adriatici, l'assessore di Voghera che martedì sera ha ucciso con un colpo di ...