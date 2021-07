Tokyo 2020 | prime finali visibili interamente su Discovery+

(Di venerdì 23 luglio 2021) Si entra nel vivo a. Dopo la Cerimonia di Apertura, la 32esima edizione dei Giochi Olimpici Estivi vedrà svolgersi nel fine settimana leper le medaglie. Tutte le gare sarannoin abbonamento su, la piattaforma Ott del gruppo Discovery, che offrirà oltre 3000 ore live nei 17 giorni di competizione (fino a 30 canali in contemporanea). Gli abbonati potranno seguire tutti i 339 eventi di 48 discipline live e on demand, oltre ai molti contenuti speciali dedicati, con particolare attenzione agli atleti azzurri. News, approfondimenti e interviste, in ...

DURANTE CERIMONIA MINUTO SILENZIO PER VITTIME COVID Durante la Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici diè stato osservato un minuto di silenzio per le vittime del Covid. Tutti i ...ROMA - Fethi Nourine ha dichiarato forfait per non affrontare il rivale israeliano ai Giochi di. Judoka algerino, Nourine aveva già fatto la stessa scelta in occasione dei Mondiali del 2019. Nourine avrebbe dovuto affrontare Mohamed Abdalrasool, avversario del Sudan considerato alla ...Al via le Olimpiadi della desolazione. Tokyo 2020 viene inaugurata tra mestizia e paura. Gli Azzurri sfilano nello ...Le olimpiadi di Tokyo 2020, che sono iniziate ufficialmente oggi, si sono aperte con una cerimonia d'apertura che ha visto la presenza di alcuni brani ...