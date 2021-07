Sicurezza, la tua scuola è in regola con tutti gli adempimenti? Scarica una check list per scoprirlo (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Dirigente scolastico, individuato come Datore di Lavoro negli Istituti Scolastici, risulta soggetto ad una serie di obblighi, indicati dall’Art.18 del Decreto Legislativo 81/2008 con riferimento al comma 1. Tra i principali troviamo: Costituire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); Nominare: Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Ove necessario, il Medico L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Dirigente scolastico, individuato come Datore di Lavoro negli Istituti Scolastici, risulta soggetto ad una serie di obblighi, indicati dall’Art.18 del Decreto Legislativo 81/2008 con riferimento al comma 1. Tra i principali troviamo: Costituire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); Nominare: Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Ove necessario, il Medico L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Sicurezza, la tua scuola è in regola con tutti gli adempimenti? Scarica una check list per scoprirlo - cybersec_feeds : RT @TrendMicroItaly: Ottieni rapidamente una sicurezza diffusa e conformità grazie a soluzioni progettate per lavorare in modo efficiente c… - hellhergi : “La mia libertà finisce dove mette in pericolo la tua” bene, allora ci vorrebbe anche un RED PASS che limiti l’uso… - cellosan : @nonexpedit @EmanueleNovizio Vorrei capire meglio la tua posizione. In quali punti l'inserimento dell'obbligo del… - srncds : @Atreyu976 @TraniCamilla Pensa a quello che vuole tua figlia, chiediglielo, parlargliene, portale delle fonti, aiut… -