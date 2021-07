Perché gli Stati Uniti hanno dato il via libera alla Germania sul Nord Stream 2 (Di venerdì 23 luglio 2021) Mercoledì sera i governi tedesco e statunitense hanno annunciato, in un comunicato congiunto, di aver raggiunto un importante accordo in merito a Nord Stream 2, il gasdotto attualmente in costruzione (e quasi ultimato) che farà arrivare a Berlino il gas di Mosca, da tempo al centro di tensioni sia geopolitiche che economiche. Come suggerisce il nome, Nord Stream 2 si affiancherebbe al già presente Nord Stream, ma la prospettiva dell’ampliamento dei canali di rifornimento tedeschi è stata da subito al centro di una serie di polemiche, tanto interne quanto esterne. Alcuni ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 luglio 2021) Mercoledì sera i governi tedesco e statunitenseannunciato, in un comunicato congiunto, di aver raggiunto un importante accordo in merito a2, il gasdotto attualmente in costruzione (e quasi ultimato) che farà arrivare a Berlino il gas di Mosca, da tempo al centro di tensioni sia geopolitiche che economiche. Come suggerisce il nome,2 si affiancherebbe al già presente, ma la prospettiva dell’ampliamento dei canali di rifornimento tedeschi è stata da subito al centro di una serie di polemiche, tanto interne quanto esterne. Alcuni ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché gli Come pensano le foreste di Eduardo Kohn ... entità che umane non sono, come gli animali e le piante, ma anche i sogni e gli spiriti, le divinità, gli oggetti, le tecnologie. Le società umane, s'è progressivamente affermato, sono tali perché ...

Vaticano e CEI costruiscono un muro contro i 'non vaccinati' ... e che, proprio per questo, gli assembramenti dei vaccinati diventano più pericolosi per la circolazione del virus. E oltretutto, se il vaccino è altamente efficace - come si dice - perché i ...

