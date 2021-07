Novità da Marte | Perseverance pronto a raccogliere campioni delle antiche forme di vita

(Di venerdì 23 luglio 2021) La missione disusta andando a gonfie vele. Dopo l’atterraggio il 18 febbraio scorso, e le successive fasi di test effettuate sia su terreno che in aria grazie al drone Ingenuity, adesso il rover èa girare per il pianeta rosso raccogliendodi roccia.(Adobe Stock)La zona di test si trova nel cosiddetto “cratere di Jezero“, un’area di 40 km quadrati di larghezza dove si pensa si possano trovarediallo stato primitivo.alla ricerca didi ...

Advertising

Radfem_Italia : RT @MauraSerena1: @LauraFRomagnosi @LuisaMaesano @Radfem_Italia @LauraFRomagnosi Non farai ragionamenti da uomo ma vivi su marte: dove sono… - MauraSerena1 : @LauraFRomagnosi @LuisaMaesano @Radfem_Italia @LauraFRomagnosi Non farai ragionamenti da uomo ma vivi su marte: dov… - GangemiNews : Novità nella tua libreria di fiducia e online -

Ultime Notizie dalla rete : Novità Marte

AstronautiNEWS

... placidi o pacati ?, dal 30 luglio fino a settembre inoltrato, raccomanda di osare, darvi da ... In casa tira ariae anche in amore succederanno cose strane. Se avete parenti lontani vi ...... placidi o pacati ?, dal 30 luglio fino a settembre inoltrato, raccomanda di osare, darvi da ... In casa tira ariae anche in amore succederanno cose strane. Se avete parenti lontani vi ...